Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.4

Часовня Святого Петра у Лахта Центра Посреди Финского залива недавно построили часовню, как маяк. По одной из легенд, именно здесь Петр спасал моряков, после чего простудился и в результате болезни умер.

Почему в Санкт-Петербурге огромное количество домов с эркером? Слово "erker" на немецком языке означает "выступ". Однако слово имеет и другой перевод, надолго закрепившийся в России — «фонарь». К примеру, в рассказе «Бабушка» у Мамина-Сибиряка упоминается: «Налево был подъезд со стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна» Эркер - несомненно, полезный элемент дизайна, особенно в Петербурге, где он является необходимостью, ведь он защищает от непогоды и своего рода закрытым балконом. Благодаря такому архитектурному приему помещение становится намного светлее и просторнее, так как эркер обеспечивает дневной свет, который особенно важен в Петербурге. И, наконец, он увеличивает полезную площадь жилища и может быть использован для размещения мебели и растений.

А вы знаете, откуда пошло название "Васильевский остров"? Говорят, что название связано со сподвижником Петра I — Василием Дмитриевичем Корчминым. Он командовал на острове артиллерийской батареей. Пётр, отдавая ему приказы, говорил: "Василию на остров". Долгое время остров был безлюдным, ведь местность периодически затапливало, а большую часть занимал лес. Но поскольку это была важная территория, и Петр видел здесь административный центр, нужно было что-то делать. Вскоре Петр подарил этот остров Меншикову для того, чтобы он облагораживал территорию. Из-за этого многие люди так и называли — Меншиковский остров. Попытки в дальнейшем переименовать это место были безрезультатными, поэтому сохранили первичное название — Васильевский остров.

Еще в августе в Питeре активисты oтмыли зaкpaшенное гpaффити Ф. М. Дoстоeвскoго в Кузнечном переулке — вот оно, настоящее уличное искусство!

Музей-квартира А. И. Куинджи Музей был открыт в 1989 г. В квартире доходного дома купцов Елисеевых в Биржевом переулке Архип Куинджи прожил 13 лет. В этой квартире он провёл последние годы жизни - до кончины в 1910 г. Квартира привлекла художника мансардой, которую было удобно использовать в качестве мастерской, и из которой открывался вид на город. Вскоре после его смерти художник Николай Рерих, один из учеников Куинджи, предложил создать в этой квартире музей, однако тогда его идея не была реализована. Музей открылся уже в 1989 г., незадолго до 150-летия со дня рождения Куинджи. Экспозиция музея стремится одновременно и воссоздать обстановку, окружавшую художника в период его проживания в этой квартире, и осветить его творчество. Часть экспозиционной площади музея отведена для временных выставок, которые организует музей Академии художеств.

Доходный дом Стенбок-Фермора Дата постройки: 1901 г. Архитектор: Владимир Цейдлер История участка, на котором сейчас стоит доходный дом, началась как минимум в XVIII в. Более ранних упоминаний о нём нет. Первым владельцам земли был был предприниматель Савва Яковлев, а после его наследники.

Далее земля перешла графу Алексею Стенбок-Фермору. Он приходился родственником Савве Яковлеву – его матерью была наследница богатого предпринимателя. По желанию Стенбока-Фермора старые здания снесли. Вместо них построили один массивный доходный дом. В 1930-х гг. здесь проживал знаменитый архитектор Д.Г.Фомичев, и старинный номерной знак с этого дома сейчас хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. В 2001 г. здание включили в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. 1879 г. Архитектор: Н.Л.Бенуа В 1852 г. католическое духовенство Санкт-Петербурга обратилось с просьбой об открытии в городе католического кладбища. В 1856 г. император Александр II утвердил создание католического кладбища и часовни при нём. В 70-х гг. было решено превратить часовню в храм. Перестроенный храм был освящен в 1879 г. во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Церковь имела шесть алтарей и первоначально служила только для отпеваний. При церкви существовал детский приют, убежище для бедных и больных женщин, начальная приходская школа.

Храм функционировал до 1938 г.

7 сентября 1938 г. храм был закрыт. А кладбище ликвидировано. Позже в нём располагалось картофелехранилище, затем промышленная лаборатория. В апреле 2002 г. здание церкви возвращено католикам в крайне запущенном состоянии. Сейчас проведена частичная реставрация, которая еще продолжается. ул. Минеральная, 21-д.

Потрясающий Манеж Готических конюшен в Петергофе. Санкт-Петербург Дата постройки: 1848-1855 годы.

Архитектор Н.Л. Бенуа. Фото: Юлия Малиновская

Доходный дом Генриха Блокка Архитектор: Л. Фуфаевский, 1902-1904 гг. Доходный дом Генриха Блокка пользовался популярностью среди средней деловой публики из-за эффективной рекламы: медленно проплывающий над столицей воздушный шар с плакатом: «Генрих Блокк». В начале 1890-х контора Блокка превратилась в крупный банкирский дом с огромным годовым оборотом, превышавшим миллион рублей. Отделка дома на Невском проспекте, 65 неслучайно сделана настолько пышной. Архитектору была поставлена чёткая задача: здание всем своим видом должно привлекать внимание окружающих и вызывать восторг. После понижения курса государственных ценных бумаг дом потерял популярность. Из-за долгов в 1.5 миллиона рублей и затяжной депрессии Генрих повесился в собственной квартире. Расположен: Невский пр., 65

Большая Хоральная синагога. Построена в 1893 г. архитектором А. В Маловым. При Екатерине I евреям запрещалось жить в России. Позже, в государственных интересах Екатерина II разрешила поселиться на Севере некоторым евреям. Как правило, это были богатые купцы и врачи. В конце XVIII в. к России была присоединена территория, на которой проживали поляки и евреи. Выселять их было некуда и Александр II разрешил евреям проживать на всей территории России. В 1869 г. Александр II подписал указ о строительстве синагоги взамен существующих молелен. В знак благодарности императору Венчальный зал был назван Александровским. Первоначально планировалась постройка с пятью куполами, рассчитанная на 3000 человек,но император посоветовал ограничиться зданием с одним куполом и вместимостью 1500 прихожан. С началом стройки богатые прихожане стали раскупать места на скамейках. И сейчас в первых рядах Вы увидите именные скамейки. Посетить ее может любой,в независимости от веры.

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Знаменитые ангелы Санкт-Петербурга Ангелы Исаакиевского собора

Самый крупный собор, который был построен по проекту Огюста Монферрана, украшают 33 бронзовых ангела. На южном фасаде можно увидеть скульптуру апостола Матвея. За его спиной находится ангел, который символизирует чистоту деяний и мыслей апостола.

Исаакиевская площадь, 4

Ангел на вершине Александровской колонны

Александровская колонна находится на Дворцовой площади с 1834 года. Фигуру ангела высотой почти 5 метров выполнил скульптор Борис Орловский. Ангел правую руку возносит к небу, а левой держит четырёхконечный крест, попирая им змея.

Дворцовая площадь

Ангел на крыше Петрикирхе

Данный ангел был создан скульптором Иосифом Германом. Расположен он на крыше Лютеранской церкви Святых Петра и Павла, которая была построена в 1728-1730 года немецко-лютеранской общиной. Скульптура ангела установлена над фронтоном церкви.

Невский проспект, 22-24

Ангел в Измайловском саду

"Петербургский ангел" сидит на скамейке с книгой в одной руке, и зонтом - в другой. Создателем данной достопримечательности является художник-кукольник Роман Шустров. Памятник посвящён пожилым людям Ленинграда, которые пережили тяжелые времена, но все равно сохранили душевное тепло.

наб. Фонтанки, 114-116А

Ангел на шпиле Петропавловского собора

Золотой шпиль с ангелом на верхушке является символом города. По легенде, Пётр I специально решил поставить на самой высокой точке города именно ангела с крестом в руках, чтобы он защищал Петербург от разных бед и несчастий.

Петропавловская крепость, Соборная площадь, 1

Вот интересно: кого же больше в Питере: львов или Ангелов?

Знатная новость. В Ленинградском зоопарке родился детёныш манулов, Это большая редкость. Манулы в неволе не хотят производить потомство. А тут появился малыш! Малыша назвали Шу. Он растёт активным, здоровым и, по рассказам сотрудников зоопарка, забавно шипит на людей. Петропавловский собор, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург. И на сегодня прогулка завершена.